Сегодня, 18 февраля, экс-президент Украины, сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко стал собственником телеканала "Прямой".

Об этом Порошенко сообщил в ходе эфира на телеканале.

"Два часа назад в государственном реестре конечный бенефициарный собственник "Прямого" канала сменился. Уже два часа конечным бенефициарным собственником Прямого канала является Prime Assets Capital - структура, которая на 100% принадлежит Порошенко Петру Алексеевичу", - говорит Порошенко.

В свою очередь, известный юрист Андрей Портнов прокомментировал данную ситуацию в своем Телеграм-канале.

"Власти позволили Порошенко переоформить на себя содержавшившийся на украденные и отмытые в офшорах деньги телеканал Прямой. В рамках этого дела по нашему заявлению в Люксембурге было арестовано 32 миллиона евро организованной преступной группы Порошенко-Макеенко. Теперь главный государственный и военный преступник легализовал сделку и в очередном уголовном производстве вышел сухим из воды, с сохранёнными активами и спасённым имуществом", - пишет Портнов.

Напомним, что канал Порошенко получил предупреждение от Нацсовета за маты Пояркова в эфире. По этому поводу сторонники экс-президента подняли волну хейта.

Также "Страна" сообщала, что на канале "Прямой" вместо Зеленского с новогодним обращением выступил Порошенко. Хотя в афише говорилось, что с речью выступит президент.