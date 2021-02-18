В апреле 2014 года Владимир Зеленский отметился не только концертом в Горловке, о котором рассказывала "Страна", но и в Донецке. 18 апреля он даже дал интервью донецкой "Муниципальной газете", в котором заявил, что украинцы и русские - один народ.

Об интервью вспомнила в Фейсбуке бывшая главный редактор этой газеты Елена Блоха.

Журналист издания спросил у тогда еще артиста "Квартала 95", почему в выпуске студии большинство номеров носят явный антироссийский характер.

"Вот сейчас очень важный момент. Я хочу, чтобы мы все говорили на одном языке – на том, на котором сейчас говорим. Понимая друг друга. Мы в принципе не можем быть против русского народа, потому что мы один народ. Проблемы правительства России и его отношения, в силу различных обстоятельств, к правительству Украины вылились на нас с вами. И наша "квартальская" позиция – не за правительство Украины, а за украинский народ. И не против русского народа, а против российского правительства. Как мы можем его не любить? Мы же не идиоты! Мы читаем одни и те же книги. Но мы не стесняемся выказывать свое отношение к правительству Российской Федерации. Как, собственно, и отношение к нашему правительству", - сказал тогда Зеленский.

Кроме того, когда журналист спросил об отношении к тому, что донецкие кабельные провайдеры начали включать российские телеканалы, присутствовавший на встрече кварталовец Степан Казанин сказал: "красавцы".

Зеленского не раз ловили на резких разворотах на словах и в делах. Например, он обещал закрыть вип-палаты в больницах, но в итоге сам в такой лечился.

А летом Зеленский переехал жить в государственную резиденцию, хотя раньше обещал их распродать или отдать детям.