Главного российского оппозиционера Алексея Навального, которого недавно приговорили к тюремному заключению, поставили на профилактический учет, как склонного к побегу.

Об этом оппозиционер рассказал в своем Instagram-аккаунте.

Так, в камеру к Навальному пришли капитан, подполковник и полковник милиции, которые отвели его в отдельную комнату. Там оппозиционеру сообщили, что на заседании профилактической комиссии было решено поставить его на учет, как склонного к побегу и дали на подпись документ.

"У меня есть только одно объяснение происходящему. Одному деду, живущему в бункере, приснился кошмар. Будто сбежал я из своего "спецблока", добрался до Геленджика, проник в его дворец, играю там в его машинки, мажу себя грязью с его склада, а потом прыгаю в аквадискотеку и танцую там, поднимая кучу брызг. Дед проснулся в ужасе, поднял трубку телефона и потребовал принять профилактические меры по недопущению надругательства над святынями", - написал Навальный.

Напомним, президент США Джо Байден призвал власть РФ немедленно освободить Навального.

Также сообщалось, что Алексей Навальный, вместе с представителями белорусской оппозиции и военным блоком НАТО стали претендентами на Нобелевскую премию мира.