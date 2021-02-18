Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA может не осуществить высадку человека на Луну к 2024 году из-за недостатка финансирования.

Об этом рассказал исполняющий обязанности директора NASA Стив Юрчик в ходе интервью для ArsTechnica

"Цель высадки на Луну в 2024 году может больше не быть реальной из-за ассигнований за последние два года, которые не обеспечили достаточного финансирования, чтобы сделать 2024 год достижимым. В свете этого мы пересматриваем программу, чтобы найти наиболее эффективным путь вперед", - сказал Юрчик.

Кроме того он рассказал, что администрация президента США Джо Байдена поддерживает программу Артемида, девятой участницей которой стала Украина, и ее цели.

Напомним, NASA и Европейское космическое агентство договорились о создании окололунной станции. ЕКА создаст обитаемые и дозаправочные модули, а также обеспечит связь станции с поверхностью Луны.