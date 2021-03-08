8 марта начинается Масленичная неделя, которая продлится до 14 марта. После нее начнется Великий пост перед Пасхой. В это время принято угощаться блинами, ходить на гуляния, кататься с горки и звать гостей.
Собрали открытки и анимированные картинки в первый день Масленицы, а также напоминаем о ее главных традициях.
Традиции и приметы Масленицы
Масленичную неделю использовали, чтобы примириться с близкими перед началом Великого поста. Для этого всю неделю родственники ходили в гости друг к другу на блины: зять - к теще, теща - к зятю, сестры мужа - к невестке, невестка - к своим родителям. Полагалось быть приветливыми и как следует угостить гостей.
Апогеем становилось Прощеное воскресенье, когда у родных и знакомых просили простить их, независимо от того, была ли ссора. На это отвечали: "Бог простит. И я прощаю". В этот день также поминали усопших.
В воскресенье сжигали чучело зимы. Это было не только символом приближения весны, но и избавлением от негатива, очищением перед Великим постом.
Масленицу не представляли без блинов - с маслом, сахаром, разными начинками. Их готовили дома и ели на народных гуляниях. Круглые и желтые блины символизировали солнце и приближение весны. Считалось, что чем больше блинов съешь - тем больше ясных солнечных дней впереди.
Сырная неделя была очень социальной. На гуляния выходили семьями, не было шансов отсидеться дома. Незамужние девушки и парни знакомились друг с другом, катались с горки, на качелях, звали в гости. Нередко во время Масленичной недели заключали помолвки, чтобы сразу после Великого поста обвенчаться.
Открытки и поздравления
Масленица-масленица, принеси много счастья и радости!
Солнечных дней, щедрых гостей.
Здоровья и радости,
И никакой гадости.
Желаю полный дом гостей,
здоровья, радости, богатства.
Пусть все несчастья поскорей
исчезнут, чтоб не возвращаться!
Пусть Масленица принесет веселье, радость и хорошее настроение!
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Сладкой Масленицы! Сладкой жизни! Радости в дом!
Пусть Масленица стучит в дом с блинами, счастьем и добром!
Желаю жить и не тужить,
Любить себя, людей любить!
Кататься, как сыр в масле.
Трудиться не напрасно.
С Масленицей! Пусть жизнь будет сладкой!