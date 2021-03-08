8 марта начинается Масленичная неделя, которая продлится до 14 марта. После нее начнется Великий пост перед Пасхой. В это время принято угощаться блинами, ходить на гуляния, кататься с горки и звать гостей.

Собрали открытки и анимированные картинки в первый день Масленицы, а также напоминаем о ее главных традициях.

Традиции и приметы Масленицы

Масленичную неделю использовали, чтобы примириться с близкими перед началом Великого поста. Для этого всю неделю родственники ходили в гости друг к другу на блины: зять - к теще, теща - к зятю, сестры мужа - к невестке, невестка - к своим родителям. Полагалось быть приветливыми и как следует угостить гостей.

Апогеем становилось Прощеное воскресенье, когда у родных и знакомых просили простить их, независимо от того, была ли ссора. На это отвечали: "Бог простит. И я прощаю". В этот день также поминали усопших.

В воскресенье сжигали чучело зимы. Это было не только символом приближения весны, но и избавлением от негатива, очищением перед Великим постом.

Масленицу не представляли без блинов - с маслом, сахаром, разными начинками. Их готовили дома и ели на народных гуляниях. Круглые и желтые блины символизировали солнце и приближение весны. Считалось, что чем больше блинов съешь - тем больше ясных солнечных дней впереди.

Сырная неделя была очень социальной. На гуляния выходили семьями, не было шансов отсидеться дома. Незамужние девушки и парни знакомились друг с другом, катались с горки, на качелях, звали в гости. Нередко во время Масленичной недели заключали помолвки, чтобы сразу после Великого поста обвенчаться.

Открытки и поздравления

Масленица-масленица, принеси много счастья и радости!

Солнечных дней, щедрых гостей.

Здоровья и радости,

И никакой гадости.

Желаю полный дом гостей,

здоровья, радости, богатства.

Пусть все несчастья поскорей

исчезнут, чтоб не возвращаться!

Пусть Масленица принесет веселье, радость и хорошее настроение!

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Сладкой Масленицы! Сладкой жизни! Радости в дом!

Пусть Масленица стучит в дом с блинами, счастьем и добром!

Желаю жить и не тужить,

Любить себя, людей любить!

Кататься, как сыр в масле.

Трудиться не напрасно.

С Масленицей! Пусть жизнь будет сладкой!