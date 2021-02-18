Американские дипломаты, работающие в странах с плохой медицинской инфраструктурой и высоким уровнем заражения коронавирусом , разочарованы тем, как высшие должностные лица в Вашингтоне распространяют вакцины. Сотрудники Госдепа вынуждены просить дозы в странах пребывания, например "Спутник V" в Москве.

Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на полученные документы.

"Ограниченный запас доз вакцин вынудил руководителей Госдепартамента принимать трудные и незавидные решения и унизил американских дипломатов, представляющих самую богатую страну мира", - пишет газета.

Устранение дефицита вакцин - одна из первых задач государственного секретаря Энтони Блинкена, который пообещал восстановить моральный дух и доверие в ведомстве.

Но пока есть нехватка доз, американские чиновники, работающие за границей, решают проблему вакцинации своими силами. Так, в России некоторые сотрудники Госдепа обратились в Москву за дозами вакцины "Спутник V" после того, как Вашингтон не смог пообещать поставку доз вакцины американского производства в ближайшем будущем.

"Спутник" не был одобрен Всемирной организацией здравоохранения и Центрами США по контролю и профилактике заболеваний. Госдеп не рекомендует своим сотрудникам принимать его, но позволяет самим решать, прививаться препаратом или нет.

"Для самой богатой страны мира неловко требовать благотворительности от других стран, когда дело доходит до вакцин, - особенно если учесть, что лучшие вакцины были произведены в США", - сказал один американский дипломат, командированный на Ближний Восток.

И это не единственное унижение.

По словам официальных лиц США, в Китае некоторые американские сотрудники жаловались на то, что китайские власти сделали им мазок из анального отверстия на коронавирус. Китайские врачи объявили такую технику более эффективной, чем мазок из носа, несмотря на неприятный характер процедуры. Отвечая на вопросы об анализе мазков из анального отверстия официальных лиц США, представитель Госдепа сказал, что департамент "оценивает все разумные варианты" решения этой проблемы с целью сохранения достоинства официальных лиц США "в соответствии с Венской конвенцией о правах человека".

Государственный департамент запросил 315 000 доз вакцин, но получил только 23% из них тремя отдельными партиями.

В этом месяце ведомство признало в служебной записке для сотрудников, что "возникла некоторая путаница в отношении распределения департаментом вакцины от COVID-19, поскольку мы работаем над быстрым обеспечением вакцинами наших сотрудников". Но заверило, что работает над устранением опасений дипломатов на местах по поводу вакцин.

В своем первом обращении к персоналу в январе Блинкен отметил, что пандемия унесла жизни пяти сотрудников американского Госдепа и 42 местных сотрудников по всему миру.

"Многие заболели. Президент стремится помочь нам справиться с этим как можно быстрее", - сказал тогда Блинкен.

Несмотря на эти заверения, некоторые американские дипломаты недовольны тем, что вакцину выделяют персоналу в Вашингтоне и Нью-Йорке за счет дипломатов в Бразилии, Омане, России, Бахрейне и десятках других подверженных риску стран. Они утверждают, что должностные лица в Соединенных Штатах на не самых ключевых должностях смогли получить вакцину, просто приходя в офис один раз в неделю, в то время как дипломаты за границей остаются в затруднительном положении, не имея никаких гарантий относительно вакцинации в ближайшем будущем.

Руководство Госдепа отрицает, что выделило непропорционально большое число препарата работникам в Вашингтоне. По их словам, дозы из первой партии ушли официальным лицам США на Восточном побережье, но также сотрудникам в столицах Афганистана, Ирака и Сомали.

Вторая партия досталась работникам региональных паспортных столов Нового Орлеана, Портсмута и другим городам в США, а также иностранным сотрудникам в Западной Африке, Мексике и Туркменистане.

Большая часть третьей партии будет отправлена за границу, в восточную и южную Африку.

В Госдепе признали, что такое распределение не учитывает многие страны, но заявили, что делают все возможное, имея ограниченный запас.

Государственный департамент, в котором работает около 75 000 сотрудников, получил уже примерно 73 000 доз, но отказался сообщить, сколько человек было вакцинировано.

Ранее "Страна" сообщала о вакцинации президента США Джо Байдена.

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