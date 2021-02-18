Ближайшей ночью в Украине столбики термометров опустятся до отметок 20-26 градусов ниже ноля. Это будет последним морозным прорывом перед "плаванием по лужам и тротуарным рекам". Об этом на своей странице в соцсети написала синоптик Наталья Диденко.

Она объяснила, что суровым ночным морозам поспособствует отсутствие осадков и атмосферные прояснения при мерцающих звездах.

"В западных областях (кроме Волыни и Ровенщины), на Днепропетровщине, в Кропивницком и районах и на Востоке Украины предусматривается ночью -14-20 градусов. В южной части Украины и на Закарпатье -9-15 градусов", - говорится в сообщении.

В пятницу, 19 февраля, днем температура воздуха будет колебаться в пределах 7-12 градусов мороза , в западных и южных регионах 1-7 градусов ниже ноля.

"19-го февраля осадки в Украине маловероятны, только ночью в Приазовье пройдет снег с метелями. Там будет сильный ветер", - предупреждает синоптик.

По словам Диденко, в Киеве в пятницу будет преобладать сухая погода. Сегодняшний снегопад будет вытеснен северным антициклоном и "ночное чистое небо позволит градусам кусаться и щипаться серьезно". Ночью в столице 18-22 градуса мороза, в окрестностях - еще ниже.

"Днем 19-го февраля в Киеве предполагается около -10 градусов. А дальше начнется оттепель и потепление до "плюсов". И хотя ситуация будет непростой - все же резкая смена погоды, однако вся эта морозная темная печальная тревога тяжелых февральских дней приближает нас грядущим потеплением к весне", - обнадеживает синоптик.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве недалеко от входа в метро мужчина не выдержал мороза и умер на остановке.

Также мы сообщали, что в Украине допустили закрытие школ из-за грядущих сильных морозов.