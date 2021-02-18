Высокие тарифы за коммунальные услуги и введение тарифа за транспортировку украинцы считают самой большой проблемой в стране. Также в тройку самых актуальных проблем Украины вошел уровень зарплат и пенсий и коррупция. А на восьмом месте среди того, что волнует украинцев - непрофессионализм действующей власти.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования Украинского института будущего (UIF).

Так, социологи опросили 2400 респондентов по всей Украине в период с 27 января по 5 февраля текущего года. Среди опрошенных 45,2 % составили мужчины, 54,8% - женщины. Все респонденты были старше 18 лет, большая часть - старше 55.

"Топ-8 самых актуальных проблем страны не изменились по сравнению с опросом, который был реализован в июне 2020 года, однако зафиксировано одно существенное отличие: на первое место топа встала проблема "высоких коммунальных тарифов, введение тарифов за транспортировку" - 39% опрошенных отметили эту проблему, как наиболее актуальную", - отметили социологи.

При этом в июне эта проблема волновала только 23% респондентов.

На втором месте топа - низкий уровень зарплат и пенсий, эта проблема волнует 36% опрошенных.

На третьем месте среди актуальных для украинцев проблем - коррупция, проблемы с которой волнуют 35% респондентов, при этом в июле данная проблема волновала на 5% респондентов меньше. Сразу за коррупцией среди восьми самых актуальных проблем Украины идет военный конфликт на Донбассе, его выбрали 28% опрошенных, при том, что в июне самой актуальной проблемой военный конфликт считали 36% украинцев.

На пятом месте среди волнующих украинцев проблем - безработица (23%) и повышение цены на основные группы товаров (21%). Низкое качество и высокая стоимость медицинских услуг и дороговизна лекарств в стране волнует 20 % украинцев. Завершает список самых актуальных проблем по мнению граждан Украины - непрофессионализм действующей власти, эта проблема волнует 18% респондентов.

"Мужчины чаще женщин, среди наиболее актуальных проблем, отмечали "Коррупцию" и "непрофессионализм власти", женщины, в свою очередь, чаще мужчин, отмечали "высокие коммунальные тарифы, введение тарифа за транспортировки" и "низкий уровень зарплат, пенсий" как наиболее актуальные проблемы", - показало социологическое исследование.

Также социологи заметили, что жителей Западных регионов Украины чаще волнует проблема безработицы и отсутствия рабочих мест, что может быть связано с пандемией коронавируса и невозможностью поехать на заработки заграницу.

Напомним, согласно соцопросу 44% украинцев без раздумий отказались бы от вакцинации от ковида, еще 21% - отложили бы решение.

Также сообщалось, что больше половины украинцев хотят перевыборов в Раду и почти 50% - внеочередных выборов президента.