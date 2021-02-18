65% украинцев согласны с тезисом, что "мы (Украина) находимся под внешним управлением". Об этом свидетельствуют данные социологического исследования Украинского института будущего (UIF), проведенного с 27 января по 5 февраля текущего года.

Согласно результатам социологического опроса, этом 22% украинцев не согласны в указанным выше тезисом. При этом респонденты из восточных и южных регионов страны чаще других отмечали, что "Украина находится от внешним управлением" (75% и 71% соответственно).

А вот респонденты из Киева и из западных регионов реже соглашались с тезисом о внешнем управлении (55% и 56% в соответствии).

Ранее "Страна" писала о том, что думают киевляне о внешнем управлении со стороны США.

Также мы сообщали, что Facebook удалил аккаунт замглавы Офиса президента Олега Татарова после поста о внешнем управлении.