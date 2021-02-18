В связи с прошедшими осенью местными выборами, провалом на них кандидатов от Владимира Зеленского и частыми конфликтами властей разного уровня социологи решили спросить, кого украинцы больше поддерживают: центр или местных управителей. Как выяснилось, симпатии большинства на стороне местных властей.

Об этом говорят результаты социологического исследования, проведенного Украинским институтом будущего при содействии "Нью Имидж Маркетинг Групп" с 27 января по 5 февраля.

Социологи сравнили уровни доверия к местной власти и представителям центральных органов управления (областных государственных администраций). Местной власти в целом в той или иной степени доверяют 48% опрошенных. Что значительно выше уровня доверия к центральным органам власти.

Но в региональном разрезе картина интереснее. Уровень доверия местной власти высок на севере (56%) и на западе (51%). В центре и на востоке одинаковый - 49%. А вот в Киеве только 39%.

В 2020 году граждане были свидетелями сразу нескольких публичных конфликтов по линиям мэр - президент, мэр - Кабмин. Учитывая результаты осенних выборов и общую ситуацию в стране, подобные события можно ожидать и в ближайшие 12 месяцев. Социологов интересовало возможное распределение симпатий граждан в случае такого противостояния. Был задан вопрос: "Когда центральная и местная власть примут противоречивые решения, чью позицию вы будете считать оправданной и правильной?

24% опрошенных выбрали вариант "позицию местной власти" независимо от ситуации. Безоговорочная поддержка центральной власти в три раза меньше - лишь 8%. 55% населения будет оценивать ситуацию.

"Таким образом, местная повестка доминирует, что несет прямую угрозу для реализации общенациональной политики в чувствительных для граждан сферах", - комментирует результаты опроса директор Украинского института будущего Вадим Денисенко.

Региональный разрез ответов на вопросы демонстрирует потенциальные зоны напряженности.

На севере Украины доминирует поддержка местных властей (28%), но там и лучшие позиции у государственных учреждений (12%). Разница 16%. Однако в Центре разница уровня поддержки увеличивается до 18,6% (22% у местной власти, 3,4% - у центра).

На востоке - 17,5% (22,3% против 5,1%). Худшие показатели для центральной власти на западе, где разница поддержки составляет 22,6% в пользу местного самоуправления.

Исключением из общей картины снова является Киев, где центральную власть безоговорочно поддержат 29%, а местное самоуправление только 13,7%.

В опросе участвовали 2 400 респондентов по всей Украине.

Ранее "Страна" приводила результаты этого же опроса относительно вакцинации от коронавируса. 44% украинцев без раздумий отказались бы от нее.

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