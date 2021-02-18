На фоне массового недовольства украинцев действиями высших властей страны растет желание людей заменить их. Практически половина населения не против перевыборов в Верховную Раду и президентских уже в текущем году.

Такие результаты показало социологическое исследование, проведенного Украинским институтом будущего при содействии "Нью Имидж Маркетинг Групп" с 27 января по 5 февраля.

Больше половины респондентов (54%) считают, что в 2021 году нужно провести перевыборы в Верховную Раду.

Причем с увеличением возраста респондентов увеличивается число тех, кто считает перевыборы необходимыми. Так, среди респондентов в возрасте 18-24 лет таких 45%, в возрасте 25-34 лет - 48%, в возрасте 35-44 лет - 49%, в возрасте 45-54 лет - 57%. В возрасте старше 55 лет - 60%.

46% опрошенных считают, что в 2021 году следует провести внеочередные выборы президента. Здесь также количество убежденных в этом людей увеличивается с возрастом. Среди респондентов в возрасте 18-24 лет таких 29%, в возрасте 25-34 лет - 38%, в возрасте 35-44 лет - 45%, в возрасте 45-54 лет - 48%, в возрасте старше 55 лет - 53%.

Респонденты с Востока чаще других отмечали, что нужно провести перевыборы в Раду и президентские. Респонденты из Киева давали такие ответы реже остальных.

Таким образом, страна приближается к ситуации, когда общество единственным выходом видит перезагрузку власти. Пока процесс нельзя считать необратимым, но для власти положение критическое, делают выводы социологи.

Исследователи опросили 2 400 респондентов по всей Украине. Статистическая погрешность исследования не превышает 2%.

Ранее страна приводила данные опроса, согласно которому "Слуги народа" на выборах в Раду в феврале показали бы только третий результат.

Мы также сообщали, что украинцы доверяют Дмитрию Разумкову больше, чем Владимиру Зеленскому.