В Украину препарат для вакцинации от коронавируса компании Pfizer будет поставлен в конце этого или в начале следующего месяца. Вакцину от производителя будет поставлять ЮНИСЕФ.

Об этом сообщил руководитель программ по здравоохранению ЮНИСЕФ Украины Андрей Славуцкий в ходе тренинга по поставке и логистике вакцин в Киеве, пишет "Интерфакс-Украина".

Так, по словам Славуцкого, на данный момент продолжаются переговоры относительно документации и Украина ждет еще один документ. Однако, по предварительной информации, препарат для вакцинации от компании Pfizer должен поступить в страну в конце февраля - начале марта.

"Вакцину в Украину от производителя будет поставлять ЮНИСЕФ. В Борисполе в любое время суток вакцину сможет забрать логистическая компания, мощности которой позволяют принять то количество вакцины, которое поставят. Дальше эти вакцины будут перемещаться на центральный склад компании, после чего - поставляться в регионы в лотках с сухим льдом. В каждом лотке будет 195 флаконов, в одном флаконе по шесть доз вакцины. Мобильная бригада ежедневно будет получать дневное количество доз - 96 или 102 (16 или 17 флаконов)", - объяснил руководитель программ.

Напомним, Pfizer должна была стать первой вакциной от коронавируса, которая поступит в Украину (еще ранее такой называлась китайская вакцина - Ред.), приехать препарат должен был в середине февраля. Что известно о препарате и почему его продолжили использовать, несмотря на побочные эффекты, а иногда и летальные исходы, подробно разбиралась "Страна".

Также сообщалось, что министр здравоохранения Максим Степанов утверждал, что препараты для вакцинации от коронавируса поступят в Украину 15 февраля, однако этого не произошло. После этого Степанов сказал, что вакцинация в стране начнется до 21 февраля.

В свою очередь члены фракции "Слуга народа" считают, что министр здравоохранения должен нести персональную ответственность, если вакцинация не начнется в обозначенные сроки.