Основатель корпорации Microsoft, американский миллиардер Билл Гейтс считает, что администраторы социальных сетей, таких как Twitter и Facebook вскоре разрешат бывшему президенту США Дональду Трампа завести там аккаунт.

Об этом он сказал в ходе интервью телеканалу CNBC в четверг, 18 февраля.

"Я думаю, что в какой-то момент, ему, вероятно, позволят вернуться (в социальные сети - Ред.), и, возможно, ему должны разрешить вернуться. Странно, когда ты говоришь, что выборы были украдены без каких-либо фактов, и насколько это губительно. Но уверен, что они найдут способ вернуть его", - сказал Гейтс.

Видео: YouTube/ CNBC

Напомним, аккаунты Трампа ранее заблокировали Twitter, Facebook, Instagram, YouTube и Twitch из-за его заявлений о штурме Капитолия 6 ноября. Тогда еще действующий президент США публиковал обращения к протестующим, которые захватили здание Конгресса, призывая их, с одной стороны, вести себя мирно и разойтись по домам, а с другой - называл их патриотами и утверждал, что президентские выборы были сфальсифицированы.

Ранее мы писали, что руководители компаний Facebook Inc Марк Цукерберг и Twitter Inc Джек Дорси будут давать показания в Палате представителей Конгресса США о роли соцсетей в штурме Капитолия 6 января.