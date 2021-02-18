В ночь на 18 февраля блогеру и общественному деятелю Алексею Таймурзину обстреляли квартиру в Саксаганском районе Кривого Рога - родного города украинского президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщил адвокат Константин Бильцан в соцсети Facebook.

"Злоумышленники совершили 5 выстрелов, на месте была найдена одна гильза. Жертвы нападения - Таймурзин и его супруга чудом остались живы", - написал адвокат.

Он напомнил, что летом прошлого года на автомобиль криворожского блогера установили устройство для отслеживания передвижений. В главке МВД Кривого Рога тогда инициировали уголовное производство, но виновных так и не нашли.

"В своих блогах Алексей Таймурзин неоднакратно критиковал представителей власти, высокопоставленных полицейских, прокуроров и СБУшников", - написал Бильцан.

Как сообщалось ранее, СБУ объявила блогеру Анатолию Шарию подозрение в госизмене.

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