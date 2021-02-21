В 2021 году Масленицу отмечают в марте. После блинной недели, которая завершится Прощеным воскресеньем, начнется Великий пост перед Пасхой.

Начнется Масленица в понедельник, 8 марта, а завершится в воскресенье, 14 марта.

Масленичная неделя по дням

На масленичной или сырной неделе у каждого дня свои традиции и название.

8 марта (понедельник) - Встреча. В этот день готовили первые блины и угощали ими нуждающихся. Невестки навещали родителей.

9 марта (вторник) - Заигрыши. Незамужние девушки устраивали смотрины - звали в гости понравившихся парней или ходили вместе кататься с горок.

10 марта (среда) - Лакомка. Тещи звали в гости зятьев на блины.

11 марта (четверг) - Разгуляй. С этого дня начиналась так называемая Шикая Масленица. Устраивали народные гуляния, катания на санях, угощали блинами.

12 марта (пятница) - Тещин вечер. В этот день зять зовет тещу в гости и угощает ее блинами.

13 марта (суббота) - Золовкины посиделки. На блины приходили сестры мужа (золовки). Их полагалось угостить и подарить подарки.

14 марта (воскресенье) - Прощеное воскресенье. В конце Масленицы принято был просить прощения друг у друга перед началом Великого поста и подготовки к Пасхе.

На Масленицу блины ели всю неделю

Масленица - древний языческий праздник, связанный со встречей весны и прощанием с зимой. Он стал частью церковного календаря и связан с Великим постом.

Прощеное воскресенье

Самым важным ритуалом этого дня было попросить прощения у ближних. На это отвечали "Бог простит и я прощаю".

Также принято было посещать кладбища и поминать умерших родственников. Нищим раздавали еду. Вечером сжигали чучело зимы, чтобы привлечь весну.