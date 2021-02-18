Кабинет министров Украины утвердил в должности главы Государственного агентства лесных ресурсов Юрия Болоховца, который ровно месяц назад был назначен временно исполняющим обязанности руководителя ведомства. Об этом сообщается на правительственном портале.

Соответствующее распоряжение №115 правительство приняло 17 февраля и опубликовало в четверг, другим распоряжением освободив Болоховца от должности замглавы агентства.

В документе указывается, что с новым главой заключается контракт о прохождении государственной службы на период действия карантина и ему установлен испытательный срок три месяца.

Как сообщалось, в середине января правительство по согласию сторон уволило главу Гослесагентства Василия Кузьовича, который руководил ведомством с середины июля 2020 года, тогда же его замом стал Болоховец. Ранее Болоховец занимал должность начальника Черниговского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

Ранее "Страна" писала о том, что в столичном управлении Гослесагентства выявили массовую вспышку Сovid-19.

Также мы сообщали, что Кабмин опубликовал постановление, как Ураину начнут делить на карантинные зоны со среды, а не с понедельника.