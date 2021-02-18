В результате хакерской атаки перестал работать официальный сайт Службы безопасности Украины.

Об этом в четверг, 18 февраля, со ссылкой на слова спикера спецслужбы Артема Дегтяренко передает агентство "Интерфакс-Украина".

"Сайт подвергся DDoS-атаке в четверг", - сказал спикер.

При этом спецслужба, по словам Дегтяренко, предполагает, что хакерская атака может быть связана с "действиями СБУ по защите национальных интересов, в частности, в информационном пространстве".

Тем временем сообщения СБУ доступны на официальной странице спецслужбы.

Напомним, 15 февраля мощная DDoS атака обрушилась на сайт "Страны". Из-за этого в течение нескольких часов материалы выходили с перебоями.

Ранее мы писали, что в ноябре хакеры атаковали сайт Конституционного суда Украины.