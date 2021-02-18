Бывший сотрудник правоохранительных органов прятал наркотики в детских игрушках и отправлял из Львова в Киев на такси. В ходе обыска у мужчины изъяли кокаина более чем на 4 млн гривень.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

По данным следствия, житель Львова, ранее работавший в правоохранительных органах, организовал незаконную схему продажи кокаина. Он отправлял оптовые партии наркотика частными службами такси в Киев, предварительно замаскировав его в детских игрушках.

"В дальнейшем в ходе проведения санкционированного обыска правоохранители обнаружили и изъяли порошкообразное вещество белого цвета - кокаин весом около 1 кг стоимостью более 4 млн грн, электронные весы, пакеты для фасовки и прочее", - говорится в сообщении.

На данный момент задержанному сообщили о подозрении и решается вопрос об избрании для него меры пресечения. Также продолжается следствие по поиску других участников преступной схемы.

Напомним, в аэропорту Киева иностранец пытался нелегально вывезти чемоданы наркотического препарата от Pfizer.

Также сообщалось, что в Киеве водитель с наркотиками на 20 миллионов пытался откупиться от полицейских за 8 тысяч.