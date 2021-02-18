В четверг, 18 февраля, президент Владимир Зеленский планирует наложить вето на принятый законопроект №4531 об изменениях к законодательству о госслужбе.

Об этом "Стране" сообщили два источника во фракции "Слуга народа", в том числе, в ее руководстве.

"Да, законопроект будет заветирован из-за "правки Шкрум" (народный депутат от "Батькивщины" Алена Шкрум - Ред.), которая появилась в декабре и ограничила полномочия и.о.министра", - рассказал собеседник среди руководства фракции "Слуга народа".

Завтра законопроект попробуют рассмотреть уже без этой правки.

Напомним, что в законопроект №4531 пытались внести правки, которые практически полностью аннулировали урезание полномочий и.о. министра, предусмотренные вступившим в силу в декабре прошлого года законом. Это бы позволило Юрию Витренко, за назначение которого в Минэнерго уже два раза не смогла проголосовать Рада, получить полномочия министра.

Рада рассмотрела законопроект во втором чтении 16 февраля, правки касаемо полномочий и.о. министров были отклонены, однако документ поддержали в части, которая касалась возобновления отмененных из-за карантина конкурсы на должности в госслужбе.