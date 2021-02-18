Завтра, 19 февраля, в Приморском суде Одессы могут объявить приговор бывшему главе одесского "Правого сектора" Сергею Стерненко. Дело касается давнего преступления, в котором его обвиняют – похищении человека, пытках и вымогательстве.

Прокуратура Одесской области просит серьезного наказания - лишения свободы на восемь лет с конфискацией имущества.

Стерненко сейчас широко известен по другому делу - как обвиняемый в убийстве жителя Черноморска Ивана Кузнецова, которого он зарезал в мае 2018 года во время уличной потасовки. По этой истории осени длится громкий судебный процесс. В ходе которого радикала выпустили из-под домашнего ареста.

Но в этом деле до приговора еще далеко. Тогда как по более старой истории приговорить Стерненко могут уже завтра.

Приговорят или нет - это и будет маркером того, собирается ли власть по-настоящему сажать радикала, который уже третий год избегает ответственности за убийство.

"Страна" публикует главные факты о деле, по которому завтра могут дать восемь лет Сергею Стерненко.

Пытки депутата сельсовета

В 2015 году депутат Лиманского поселкового совета Сергей Щербич заявил в полицию, что его похитили и пытали, вымогая деньги. Потерпевший ранее подтверждал "Стране", что возглавлял похитителей Стерненко.

Согласно заявлению Щербича в полицию, Стерненко похитил его осенью 2015 года и спрятал в подвале бывшей базы "Правого сектора" в центре Одессы, куда его вывезли с мешком на голове.

Там похитители начали его избивать дубинкой и кулаками, пытаясь выбить у него согласие выплатить откупные 300 тысяч гривен. По показаниям потерпевшего, не добившись желаемого, похитители перешли от избиений к изощренным пыткам. Связав депутата веревками, они давили его пальцы плоскогубцами, стреляли в спину и ноги из травматического пистолета.

Спустя несколько часов похитители вывезли его с завязанными глазами и выбросили возле Суворовского суда Одессы.

Сергей Щербич сразу после похищения написал заявление в полицию. Было открыто уголовное производство, но, видимо, по политическим причинам оно было заморожено. А до суда дошло лишь в 2019 году.

Сам Стерненко отрицает, что он похитил Щербича - дескать, уголовные производства в отношении него являются местью со стороны его политических противников.

Интересно, что по одной из версий следствия, Сергея Щербича похитили не с целью вымогательства, а для того, чтобы вынудить его отказаться от депутатского мандата – его соперницей на выборах была активистка патриотической организации. Однако сам факт похищения следствие не оспаривает.

Также Стерненко уже рассказывал в социальных сетях, что у него после открытия данного производства (статья 146 УК – похищение), полиция произвела обыск. Во время которого был обнаружен нож, стартовый и пневматический пистолеты.

Вымогательство и наркотики. Какие еще дела были на Стерненко?

Самое громкое на данный момент - это уже упомянутое обвинение в умышленном убийстве Кузнецова. До приговора там еще как минимум несколько месяцев (если не вмешается политическая целесообразность).

"Страна" анализировала, как идут судебные слушания по этому делу. Пока все экспертизы не в пользу радикального активиста. Однако суд недавно смягчил ему меру пресечения, оставив самую легкую - личное обязательство.

По словам Стерненко, у него в Одессе (где идет суд) нет фактического места жительства, по адресу регистрации он проживать в силу разных причин не может. Он сообщил, что давно живет в Киеве и попросил суд отпустить его с домашнего ареста.

Прокуратура была против: Стерненко, по ее данным, нарушал условия ареста. Но суд отпустил националиста. Что многие сочли как признак вывода Стерненко из-под ответственности.

Так это или нет - окончательно покажет завтрашний приговор о похищении депутата Щербича.

При этом нужно понимать, что в багаже Стерненко есть еще несколько криминальных эпизодов.

Во-первых, есть открытое в декабре 2017 года дело продаже наркотиков (оно находится в ЕРДР под номером 1201716000000092).

Впервые Стерненко попал в поле зрения сотрудников Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков еще в 2013 году. То есть еще до Майдана и до того момента, когда он вошел в "Правый сектор" и стал известен как руководитель одесского филиала этой организации.

Согласно этому производству, Сергей подозревается в нескольких эпизодах продажи наркотиков через интернет – этой деятельностью он, по данным оперативников, начал заниматься с 2013 года.

О том, что на посту главы "Правого сектора" Стерненко занимался крышеванием наркоточек рассказывали два человека: бывший соратник Стерненко Дмитрий Рудой, а также глава "Нацкорпуса" Андрей Билецкий.

"Какой он националист? Вся Одесса прекрасно знает, что этот человек, который занимался публичными домами и наркопритонами, в то время как большая часть "правосеков" (членов "Правого сектора" - Ред.) честно воевала на фронте", - говорил Билецкий.

Также в полиции было зарегистрировано еще одно заявление о похищении человека и вымогательстве. Одессит Стас В. рассказал "Стране", что в 2014 году он продавал свой автомобиль. Представившись покупателями, его похитила во время показа машины группа активистов из "Правого сектора".

Одессита также жестоко избили, отобрали шесть тысяч долларов, а затем выбросили на окраине города. Во главе похитителей, по словам Стаса, был Сергей Стерненко.

"Среди людей, похитивших меня, был Стерненко. У меня отобрали мою машину, которую я продавал, забрали и все деньги, которые я должен был отдать другим людям, – 6 тысяч долларов. Меня выбросили на окраине Одессы – на Сахарном поселке, пообещав на прощание застрелить – приставили пистолет к затылку", - рассказывал потерпевший.

Главный вопрос - как с такой биографией Стерненко столько лет избегал судов и приговоров?

"Страна" уже рассказывала, что, по нашей информации, активист с 2015 года был завербован СБУ и работал с этим ведомством, которое плотно контролировало радикальное движение. Националисты использовались как против несогласных и внутренней политической оппозиции, так и против бизнес-конкурентов.