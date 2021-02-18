В 2020 году в Украине умерли 616 835 человек. Этот показатель на 35 721 смертей превышает уровень за январь-декабрь 2019 года, когда умерли 581 114 человек. Такие данные опубликовала Государственная служба статистики в отчете о демографической ситуации в Украине за январь-декабрь 2020 года.

Только в течение декабря 2020-го в Украине умерло 67 663 человек. Смертность превысила прошлогоднюю на 20 313 человек (в декабре 2019 года умерло 47 350 человек).

Как уточнили в Госстате, в течение 2020 года в Украине родилось 293 457 человек (в 2019-м 308 817), миграционный прирост составил 9 316 человек (в 2019-м году - 21 512).

По оценке статистического ведомства, численность наличного населения в Украине на 1 января 2020 года составляла 41 588 354 человек. С начала 2020 года население Украины сократилось на 314 062 человек, в том числе за декабрь - на 41 572 человек.

Ранее "Страна" писала о том, что Covid-19 занял пятое место среди болезней, из-за которых украинцы умирали в 2020 году.

Также мы сообщали, что самоубийства и насилие вошли в пятерку главных причин смерти украинцев.