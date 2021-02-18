После участившихся среди украинских подростков попыток покончить с собой, наглотавшись таблеток, в Нацполиции заявили, что Минздрав должен запретить продавать детям лекарства.

Об этом со ссылкой на Нацполицию пишут "Украинские новости".

Правоохранители полагают, что вопрос запрета продажи детям препарата "Дротаверин" (Ношпа), которым отравились несколько детей, "исключительно тема Минздрава или Гослекарств", поскольку у полиции нет таких полномочий.

При этом в Нацполиции считают, что вопрос в целом должен стоять не просто в запрете конкретного препарата, а вообще продажи детям лекарств.

Напомним, 16 феварля семиклассницы из лицея в Боярке приняли "Дротаверин". После этого одна из них умерла, а вторая попала в больницу.

Также мы писали о том, что подобный случай произошел в Умани. Там 17 февраля восьмиклассницы местной школы отравились теми же таблетками, что и школьницы в Боярке.