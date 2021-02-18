Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал о планах восстановить студенческие стажировки в ОП, которые были прекращены из-за пандемии коронавируса, и призвал учеников Украинской академии лидерства не бояться строить амбициозные планы.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

"Хочу сказать, что я как руководитель Офиса президента постоянно нахожусь в поиске самых лучших кадров. И после сегодняшней встречи вижу, что нам точно стоит восстановить стажировки студентов в ОП, которые были свернуты из-за ковида. Уверен, что студенты смогут привнести свежий взгляд во многие процессы, поскольку все существенные изменения происходят тогда, когда человеку небезразлично", - сказал Ермак в ходе встречи со студентами Украинской академии лидерства.

Кроме того, он пригласил студентов участвовать во Всеукраинском форуме "Украина 30" и предложить свой праздничный проект к 30-летию независимости Украины. Также глава Офиса президента призвал студентов не боятся идти к своей мечте и строить самые амбициозные планы.

"Если ты чего-то хочешь, если есть мечта, то все зависит только от тебя. Сегодня мир абсолютно открытый, в нем множество возможностей", - добавил Ермак.

Напомним, Зеленский подписал указ о стипендиях за самые высокие баллы по ВНО, премии победителям олимпиад и гранты на обучение за рубежом. Лучшие выпускники по результатам ВНО будут получать каждый месяц президентскую стипендию в размере 10 тысяч гривен, всего будет предусмотрено 250 стипендий, который будут получать выпускники с условием, что выберут ВУЗ в Украине.

Также сообщалось, что тем 30 украинским абитуриентам, кто лучше всех сдадут ВНО, планируют выдавать премии по 100 тысяч гривен.