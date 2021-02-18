Глава "Укрпочты" Игорь Смелянский перенес запуск марки, посвященной украинской армии, на 23 февраля, ради "тонкого троллинга соседей" и привлечения к этому событию большего внимания. В результате Минобороны Украины заявило, что для выпуска марок эта дата, в которую раньше в Украине отмечали День защитника отечества, неуместна.

Об этом сообщили сам Смелянский в Facebook и пресс-служба Минобороны.

"Укрпочта (...) выпускает 2 марки. 1 - посвящена героям Небесной Сотни и она выйдет уже завтра. 2 - посвящена Украинской Армии и показывает ее новую форму. Оба выпуска были доступны на сайте. Вопрос - сколько медиа вспомнили о первой марке? Ответ - 0. Потому что нет зрады нет внимания. Понимая это досадный факт, но зеркало есть зеркало, я решил назначить запуск второй марки на 23 февраля", - написал Смелянский.

Также он объяснил причины такого оригинального решения. По мнению главы "Укрпочты", выпуск марки, посвященной ВСУ, к 23 февраля является хорошим поводом напомнить, что пришло "время перелистывать страницу истории и гордиться новой украинской армией". Также Смелянский заявил, что выпуск марки именно в эту дату это "тонкий троллинг соседей, которые показали бы эту марку".

"Я действительно хотел привлечь внимание к нашей армии, и понимал что запуск в любую другую дату будет не замечен. Эксперимент удался на 100%. Троллинг к сожалению поняли не все. Сегодня мне уже набросали кучу постов, что я предатель, что я подыгрываю России, я мега зеленый и т.п. Но я достиг цели - и внимание к выпуску марок, посвященных и нашей армии и Небесной Сотни будет", - добавил Смелянский.

Однако глава "Укрпочты" все еще не уверен в правильности своего решения и попросил пользователей соцсети поделиться своим мнением в комментариях касательно того, уместно ли выпускать марки с изображениями украинских военных 23 февраля.

В то же время Минобороны уже заявили, что 23 февраля является датой, которая "ассоциируется с преступным коммунистическим режимом и днем ​​защитника государства-агрессора Российской Федерации".

Представители ведомства заявили, что руководство "Укрпочты" не советовалось с Минобороны и Вооруженными силами Украины.

"В оборонном ведомстве придерживаются мнения, что "23 февраля" связано с кровавым террором начале 20 века и современной агрессией РФ против Украины. Украина уже давно вычеркнула из календаря неукраинский праздник 23 февраля. В наших воинов появился свой - День защитника Украины, который отмечается 14 октября", - добавили в Минобороны.

Напомним, в 2014 году тогдашний президент Петр Порошенко сделал 14 октября Днем защитника Украины. С тех пор на официальном уровне не уделяется внимания 23 февраля, дате, в которую украинцы отмечали День защитника отечества.

В прошлом году мы писали, что запрос "23 февраля" вырвался в тройку лидеров запросов Google из Украины.