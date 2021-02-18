Вакцинация от коронавируса в Украине не началась из-за дефицита препаратов, который наблюдается и в странах Европейского союза.

Об этом в ходе встречи с послами стран ЕС заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает правительственный портал.

Глава правительства выразил благодарность Евросоюзу за финансирование глобальной инициативы COVAX, в рамках которой Украины получит первую партию вакцины производства Pfizer/BioNTech в размере 117 тысяч доз в феврале и еще более 8 миллионов доз от другого производителя.

При этом Шмыгаль заявил, что украинские власти сделали со своей стороны все необходимые шаги для обеспечения украинцев вакциной.

"У нас заключено достаточно контрактов с производителями, чтобы все желающие могли вакцинироваться, и уплачены соответствующие средства. К сожалению, сегодня наблюдается дефицит вакцин, и страны Европейского союза его также почувствовали. Все отмечают, что проблема одинакова - это смещение сроков поставок вакцин", - добавил премьер.

Напомним, ситуация с вакцинацией от коронавируса в Украине остается неопределенной. Ранее министр здравоохранения Максим Степанов утверждал, что препараты поступят в страну 15 февраля, однако поставок в тот день не произошло.

Позже Степанов сказал, что вакцинация в Украине начнется до конца нынешней недели, то есть до 21 февраля.

В свою очередь в пропрезидентской парламентской фракции "Слуга народа" обсуждался вопрос отставки Степанова в случае, если вакцина от коронавируса не поступит до конца февраля.