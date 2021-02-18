Следственный комитет Российской Федерации выпустил видео-поздравления для россиян, которым исполнилось четырнадцать лет. В нем их радостно предупредили о том, что теперь подросткам придется нести ответственность за уголовные преступления.

Соответствующее видео обнародовано в YouTube.

В кадре сотрудница Следственного комитета, в форме и с праздничным тортом в руках. В начале она обращается с поздравлением к тем, кому исполнилось 14 и уточняет, пока за достигших этого возраста россиян отвечают родители, но уже с 14-летия наступает личная ответственность по некоторым статьям УК РФ. После этого разные сотрудники под музыку перечисляют эти статьи.

"С этого дня тебе самому придется отвечать за убийство и причинение вреда здоровью, а также корыстные преступления, такие как: кражу, грабеж, разбой, угон и вымогательство", - говорят в видео.

Кроме того, четырнадцатилетним россиянам придется отвечать за: кража, грабеж, разбой, угон и вымогательство, терроризм и захват заложников, изнасилования. Во время видео на экране периодически появляются эмодзи, которые держат в руках таблички с номером статьи УК.

"Хулиганство, вандализм, уничтожение чужого имущества – за это тебе тоже придется отвечать. Твоя жизнь – твой главный приоритет!" - закончили поздравления молодых россиян сотрудники СК.

Однако с официального сайта следственного комитета РФ видеопоздравление удалили. Теперь, при переходе по ссылке, которая раньше вела на поздравление, выдает ошибку "404. Страница не найдена".

Напомним, в Черкасской области две 14-летние школьницы отравились таблетками из-за личных проблем.

Также сообщалось, что две семиклассницы в Боярке наглотались таблеток прямо в школе, из-за чего одна из них умерла.