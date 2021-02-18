Верховная Рада Украины приняла во втором чтении закон о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия.

Закон поддержали 322 народных депутатов на пленарном заседании в четверг, 18 февраля.

Принятие соответствующего законопроекта №3055 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно имплементации Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия (Ланцаротской Конвенции)".

В частности, законопроект предлагает дополнить статью 155 Уголовного кодекса нормой о том, что совершение действий сексуального характера с человеком, не достигшим 16 лет, влечет за собой ограничение или лишение свободы на пять лет.

При этом предложение проведения встречи с целью вовлечения несовершеннолетних в изготовление детской порнографии предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Кроме того, законопроект предусматривает норму о наказании за сознательное получение доступа к детской порнографии, ее изготовление, сбыт или распространение.

За такие правонарушения грозит наказание в виде ареста на срок от трех до шести месяцев, с также ограничение или лишение свободы сроком до трех лет.

Ранее комитет Рады поддержал законопроект, запрещающий сексизм в рекламе.

Также мы писали о том, как супружеская пара организовала банду для рекламы и продажи сексуальных услуг в украинской столице.