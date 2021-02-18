В Латвии зафиксирован первый случай Covid-19 у собаки. В результате анализов у животного обнаружили антитела Covid-19. Это дает основания считать, что собака переболела коронавирусом.

Об этом сообщает Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) республики.

По данным Skaties,lv, в данном случае речь идет о заразившихся хозяевах собаки, которые, заболев Covid-19, решили проверить и своего питомца.

"Я думаю, что в данный момент нам не стоит уделять особое внимание кошкам и собакам, поскольку все научные исследования показывают, что и кошки, и собаки не играют никакой роли в распространении эпидемии ни в Европе, ни во всем мире", — резюмировал Балодис.

Как сказал в интервью программе "900 секунд" на телеканале TV3 глава ПВС Марис Балодис, в странах Балтии за сутки зафиксировано 2 069 новых случаев коронавируса, 708 из них - в Латвии, 365 - в Литве, 996 - в Эстонии, при этом в Латвии еще и обнаружили переболевшую Covid-19 собаку.

Накануне в странах Балтии было зарегистрировано 2 133 случая Covid-19, 946 из которых - в Латвии, 376 - в Литве, 811 - в Эстонии.

Ранее уже сообщалось, что ученые установили, что кошки и собаки не могут быть переносчиками коронавирусной инфекции.

Также "Страна" информировала, что недовольный распределением вакцин от Covid-19 россиянин съест живую летучую мышь перед Европарламентом.