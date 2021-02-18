Правоохранители сообщили о подозрении 29-летнему детскому стоматологу из Ровно в рамках дела об избиении пациентов в одной из местных частных клиник.

Об этом в четверг, 18 февраля, информирует пресс-служба прокуратуры.

"Досудебным расследованием установлено, что летом 2020 года врач, действуя целенаправленно, совершила насильственные действия в отношении малолетних детей, чем нанесла им физическую боль и вызвала у них страх, эмоциональную неуверенность и психологические страдания. Сейчас правоохранителями установлено трое пострадавших от таких действий стоматолога", - говорится в сообщении.

Кроме того, по версии следствия, в феврале 2021 года врач во время лечения зубов нанесла ребенку ссадины на шее и синяки на плечах.

Примечательно, что правоохранителям не удалось найти подозреваемого стоматолога.

"На время вручения подозрения местонахождение врача не установлено: ее нет ни по месту жительства, ни по месту работы. Поэтому, согласно УПК Украины, сообщение о подозрении вручено ее отцу, как близкому родственнику", - добавили в прокуратуре.

Напомним, 12 февраля в сети появилось видео скандального инцидента в стоматологической клинике Ровно. На нем можно увидеть, как стоматолог била ребенка головой о кушетку и душила во время приема.

В тот же день стало известно, что полиция расследует факт избиения ребенка и ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей работниками клиники.

"Страна" подробно разбиралась в скандале с ровенскими стоматологами, мучившими детей.