Во вторник 23 февраля состоится заседание Генеральной ассамблеи ООН, в ходе которого будет представлен доклад о ситуации на неподконтрольных территориях Украины.

Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в интервью изданию "Левый берег".

"Мы об этом говорим с нашими партнерами, с Секретариатом ООН. Этот вопрос отображается в наших материалах, которые мы посылаем в другие представительства. Будет ли Украина из-за этого созывать заседание Совета безопасности? Нет, не будет: это еще не тот уровень проблемы, который требует прямого привлечения Совбеза. Станет ли это частью нашей работы по разработке новых документов уже на следующей сессии? Да, станет. Будем ли мы говорить об этом во время заседания Генеральной ассамблеи 23 февраля? Да будем, говорить", - сказал он.

Напомним, в конце января в Донецке провели форум "Русский Донбасс". На мероприятие приехали главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян, ее супруг - режиссер Тигран Кеосаян, а также российский журналист Роман Бабаян. Принятый по итога форума документ там хотят внедрять "во все сферы жизнедеятельности".

Этот план не предусматривает присоединение "ДНР/ЛНР" к России, а превращение республик в "национальные русские государства".

Ранее в ООН сообщили, сколько миллионов жителей Донбасса нуждаются в гуманитарной помощи.

Еще мы писали, что по результатам переговоров в ООН по Донбассу в годовщину Минских соглашений стало ясно, что сохранить перемирие будет сложно.