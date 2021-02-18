В Черновцах с пятницы, 19 февраля, все школы перейдут на дистанционную форму обучение из-за "угрожающей ситуации" с коронавирусом, о которой заявил глава Черновицкой ОГА Сергей Осадчук.

"У нас в области сложилась угрожающая ситуация с коронавирусом. Каждый день болезнь диагностируют у четырех сотен людей. Такого у нас не было за весь год противостояния коронавирусу, чтобы каждый день были госпитализированы 100 человек", - заявил Осадчук.

С 19 февраля на дистанционное обучение переходят ученики от первого до 11 классовПри этом детские сады пока продолжат свою работу, сообщил заместитель мэра Черновцов Юрий Лесюк, передает агентство "АСС".

"Мы получили представление от главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, обращение от главного санитарного врача Черновицкой области Натальи Гопко, изучили протокол областной комиссии ТЭБ и ЧС, а также постановление Кабинета министров и приняли решение перевести школы на дистанционное обучение", - заявил Лесюк.

По его словам, в ближайшие дни соберется городская комиссия ТЭБ и ЧС, на которой решат вопрос относительно ужесточения остальных мер.

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