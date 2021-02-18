В Ивано-Франковской области, где за сутки коронавирусом заразились почти 800 человек, развернут временный госпиталь для пациентов с Covid-19.

Об этом говорится в сюжете ТСН, видео обнародовано в YouTube.

Временный госпиталь находится в 20 километрах от города - в поселке Богородчаны, на базе районной больницы. На территории медучреждения уже работают сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Также, сегодня, 18 февраля, в регион доставят из столицы аппараты искусственной вентиляции лёгких для поддержания кислорода тяжелобольных. Всего в госпитале развернут 120 коек с кислородными концентраторами.

Теперь местные власти разрабатывают так называемый "маршрут пациента", чтобы определить, кого именно и как будут отправлять первыми в Борогодчаны. В то же время модульную конструкцию госпиталя привезут, когда потеплеет.

Медики поделились, что свободные койки в этой больнице заполнились пациентами "за считанные часы". Они призывают решить проблему с госпитализацией зараженных в срочном порядке. Некоторых больных уже отправляют на резервные места во Львовскую область.

Напомним, днем ранее в Ивано-Франковской области из-за критической ситуации с коронавирусом власти решили ввести жесткий карантин. Ограничения "красной" зоны будут действовать неделю - с 22 по 28 февраля. В этот период заведениям общественного запрещено принимать посетителей, можно работать только на вынос. Развлекательные заведения, ночные клубы, кинотеатры, спортивные залы должны временно прекратить работу.

Также мы рассказывали, что в больницах в Ивано-Франковской области, где лечат больных коронавирусом, заполнено около 73% коек.