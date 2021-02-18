ГБР начало расследование в отношение экс-нардепа Сергея Лещенко по факту получения им в сентябре 2016 года крупной скидки при покупке квартиры.

Об этом сообщили источники "Страны" в ГБР.

Дело возбуждено по статье ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки в особенно большом размере или служебным лицом, которое занимает особенно ответственное положение).



Также в рамках расследования уголовного дела будет исследоваться роль НАБУ, которое ранее закрыло уголовное дело по данному эпизоду. При том, что Лещенко является одним из главных публичных защитников нынешнего руководства НАБУ во главе с Артемом Сытником.

Дело открыто по заявлению нардепа от ОПЗЖ Григория Мамки.

Отметим, что в практике украинских правоохранителей есть уголовное дела по поводу скидок.

Так, недавно соответствующее дело было открыто НАБУ против Олега Татарова. Правда, в отличие от Лещенко на момент скидки Татаров не был чиновником, да и скидку получил не он, а другой человек (сам Татаров считает дело сфабрикованным).

Сергей Лещенко в комментарии "Стране" назвал расследование, которое начало проводить ГБР в отношении покупки квартиры "приветом от Татарова (замглавы Офиса президента Олег Татаров - Ред.)".

Однако на уточняющий вопрос, какую цель преследует этот "привет" от Татарова, отвечать отказался.

Напомним, Генпрокуратура еще в 2016 году осуществляла относительно Лещенко досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению в незаконном обогащении из-за приобретения им элитной квартиры со скидкой свыше 1,8 млн грн.

По этому поводу Лещенко обратился в Национальное антикоррупционное бюро и Нацагентство по предупреждению коррупции с просьбой проверить приобретение им квартиры.

НАБУ установило, что в действиях Лещенко имеется состав административного, но не уголовного преступления.

Также мы писали о том, что в феврале 2021 года стало известно, что Сергей Лещенко с женой заехали в скандальную четырехкомнатную квартиру в центре Киева.