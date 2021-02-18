Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №4643-д, который вводит временную "льготную" растаможку автомобилей на европейских номерах - "евробляхах", ввезенных в Украину до 2021 года.

За соответствующую инициативу на заседании в четверг, 18 февраля, проголосовали 259 народных депутатов.

Инициатива охватывает все автомобили на европейских номерах, ввезенные физлицами на территорию Украины в период до 31 декабря 2020 года, которые находятся в таможенных режимах временного ввоза и транзита.

Законопроект разрешает растаможку автомобилей одной категории (легковой, грузовой или прицеп) на одного человека. При этом транспорт должен соответствовать экологическим стандартам не менее "Евро2". Также льготной растаможке не подлежат автомобили, ввезенные с территории России или неподконтрольных Киеву территорий Украины.

Согласно документу, предлагается в течение 180 дней с момента вступления его в силу, растаможивать авто по формуле Ставка = Ставка базовая + Vе + Fе.

В этой формуле ставка базовая это ставка налога в евро за 1 штуку транспортного средства, которая определяется исходя из количества лет, прошедшее с года изготовления авто, до года определения ставки налога.

Vе - ставка налога в евро за 1 штуку транспортного средства. Она определяется умножением объема цилиндров двигателя внутреннего сгорания в кубических сантиметрах на коэффициент, который составляет:

0,25 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя - для авто с объемом двигателя внутреннего сгорания до 2000 куб. сантиметров (включительно);





0,2 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя - с объемом двигателя от 2001 куб. сантиметров до 3000 куб. сантиметров (включительно);





0,25 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя - с объемом двигателя от 3001 куб. сантиметров до 4000 куб. сантиметров (включительно);





0,35 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя - с объемом двигателя от 4001 куб. сантиметров до 5000 куб. сантиметров (включительно);





0,5 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя - с объемом двигателя более 5000 куб. сантиметров.

Fе - ставка налога в евро за 1 штуку транспортного средства.

Народные депутаты 293 голосами "за" также поддержали законопроект с поправками в Таможенный кодекс о временном упрощении оформления таких автомобилей (№4644-д).

Тем временем протестующие сегодня под стенами Верховной Рады "евробляхеры" заявили, что больше не придут митинговать у парламента. Лидер организации "Автоевросила" Олег Ярошевич сразу после прошедшего в пленарном зале голосования заявил этот законопроект "подачкой с барского стола" и "полумерой". Он также сказал, что не видит смысла ездит с акциями под Раду, а его организация продолжит протесты в местах, где у его членов будет больше автомобилей, чем в Киеве.

"Больше мерзнуть мы не будем, но категоричность наша будет достаточно серьёзной", - цитирует Ярошевича телеграм-канал PavlovskyNews.

Ранее финансовый комитет Верховной Рады наработал два законопроекта, благодаря которым автомобили, ввезенные в Украину до 31 декабря прошлого года включительно можно будет растаможить примерно за 1000 евро.

Напомним, в конце октября 2020 года Кабмин согласовал штрафы для владельцев "евроблях". За опоздание с растаможкой коммерческой или личной машины на еврономерах в Украине предусмотрен штраф в размере 8 500 грн, в случае повторного нарушения - 170 000 грн.