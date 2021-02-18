Известный российский актер Алексей Панин, который переехал жить в Испанию, признался, как его дочь относится к сексуальным похождениям отца.

Об этом артист рассказал в YouTubbe-интервью каналу Super.

Панин заявил, что он прекрасный отец и друг для своей дочери. По его словам, он вместе с 12-летней дочерью вместе ходят на нудистский пляж. А когда он "включает папу", его дочь "посылает его на х@р".

"Я пытаюсь иногда включать папу, она на меня смотрит и посылает меня на х@р", - говорит Панин.

"Я прекрасный отец. Я не отец, я друг. У нее сейчас переходный возраст и я довожу ее, она злится, потому что сейчас все воспринимается в штыки. Я прекрасный отец, потому что люблю Нюсю и готов жизнь за нее отдать. Мы вместе ходим на нудистский пляж, она видит мужчин и женщин с голыми сиськами и письками", - сказал актер.

Слова Панина об отношении дочери к образу жизни - с 50:40

Актер сказал, как относится его родная дочь к многим женщинам в жизни папы.

"У папы не бывает посторонних теть, которые создают разброд и шатание. У папы бывает тетя - постоянный член семьи. Каждая тетенька для нее друг, это не просто тетеньки, которые приходят потр@хаться", - говорит Панин.

Стоит сообщить, что дочь Панина имеет резидентство в Испании и ходит в простую испанскую школу.

Ранее "Страна" сообщала, что актер Панин назвал секс вдвоем извращением и рассказал о своих свингерских буднях.

Также напомним, что от осложнений после коронавирусной болезни умерла мать Алексея Панина.