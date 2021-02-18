В среду, 17 февраля, в Умани Черкасской области две школьницы выпили по 10 таблеток препарата Дротаверин. 14-летние девочки были госпитализированы.

Как сообщают "Украинские новости" со ссылкой на пресс-секретаря полиции области Зою Вовк, школьницы таким образом хотели привлечь внимание к себе своих близких.

"Сразу … начали проверять все версии без исключения, подключили к работе киберполицию, которая проверяла социальные сети, страницы девочек - не пребывают ли они в каких-то группах, не поддерживают ли какие-то челленджи. Эту версию отвергли - девочки не состоят в группах риска в соцсетях и не поддерживают челленджи. Выяснилось, что у девочек, которым по 14 лет, есть непонимание с близкими - так объяснили девочки и их родители, возникают ссоры... Также у одной девочки проблемы с парнем", - рассказала Вовк.

Напомним, двумя днями ранее в Боярке две семиклассницы приняли те же вещества и отравились. Одна девочка умерла.

По этого случая отстранили от должности директора лицея, в котором отравились эти девочки.