В Ивано-Франковске проверяют информацию о минировании более десятка объектов - аэропорта, нескольких университетов и лицея.

Об этом сообщает полиция области.

"В полицию Ивано-Франковская сегодня поступили сообщения о заминировании аэропорта, нескольких университетов, лицея, админзданий на улице Грушевского, банка и нескольких многоэтажек. На месте работают полицейские, специалисты взрывотехнической службы, кинологи со служебными собаками (...) эвакуируют людей и проводят тщательную проверку объектов и прилегающую территорию", - сказано в сообщении.

Продолжается проверка сообщений. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сегодня мы писали о том, что в Киеве 18 февраля закрыты две центральные станции метро из-за сообщения о заминировании.

Также мы рассказывали, как одного из столичных "минеров" ТРЦ и станций метро отправили под домашний арест.