По состоянию на четверг, 18 февраля, Министерство культуры и информационной политики Украины включило в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности 178 человек. Этот перечень пополнили еще двое российских исполнителей из "Хора Турецкого".

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в четверг, 18 февраля.

Так, согласно обновлениям перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, в список вошли музыканты из "Хора Турецкого" Борис Горячев и Евгений Кульмис.

Ранее в данный перечень попали шестеро музыкантов данного коллектива: Павел Бердников, Алексей Александров, Михаил Кузнецов, Олег Бляхорчук, Михаил Турецкий и Игорь Зверев.

"Хор Турецкого" - российский коллектив, который поет по принципу многоголосия, выступая в широком музыкальном диапазоне (опера, джазовая музыка, шедевры мировой классики, акапелла и т.п.) более чем на 10 языках мира.

Ранее мы рассказывали, что Минкульт включил перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности пять российских звезд эстрады, среди которых бывший участник группы "Чай вдвоем" Денис Клявер.

Также сообщали, в ноябре 2020 года в перечень угроз попал продюсер, певец и автор многих хитов из России Максим Фадеев.