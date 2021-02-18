В четверг, 18 февраля, Кабмин опубликовал постановление об адаптивном карантине в Украине, который будет действовать со среды 24 февраля, а не понедельника, 22-го.

Документ обнародован на сайте Кабмина.

В соответствии с постановлением, карантин в Украине будет продлен до 30 апреля (ранее срок действия ограничений должен был окончиться 28 февраля).

С 24 февраля 2021 на территории Украины устанавливается "желтый" уровень эпидемической опасности. Далее в регионах могут установить "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень распространения Covid-19. Для каждого из них будут действовать отдельный перечь ограничений.

"Зеленый" уровень эпидемической опасности, который позволяет пересмотреть подходы к противоэпидемических ограничений в сторону смягчения, устанавливается одновременно на всей территории Украины в случае достижения таких признаков эпидемической опасности:

уровень заболеваемости гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией на территории не менее 13 регионов Украины не превышает 50 процентов эпидемического порога, установленного для соответствующего региона;

коэффициент выявления случаев инфицирования Covid-19 (методом полимеразной цепной реакции и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) составляет менее 5%.

"Оранжевый" уровень эпидемической опасности является предупредительным уровнем, который свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации в регионе, что может привести к введению усиленных ограничений.

"Желтый" уровень эпидемической опасности меняется на "оранжевый" при наличии в регионе хотя бы одного из следующих признаков:

превышение эпидемического порога заболеваемости гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией;

загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с коронавирусом - более 65%;

количество тестирований методом ПЦР и экспресс-тестов на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 в течение последних семи дней на 100 тысяч населения - менее 300;

количество госпитализированных пациентов с подтвержденным коронавирусом и подозрением на него в течение последних семи дней на 100 тысяч населения - более 60;

коэффициент выявления случаев инфицирования Covid-19 - более 20%;

уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с Covid-19 в течение последних семи дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом - более 50%.

"Красный" уровень эпидемической опасности устанавливается решением Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по инициативе Министра здравоохранения в течение 48 часов с момента наступления оснований для этого.

Основанием для введения ограничений "красной" зоны считается наличие в течение трех дней подряд двух и более признаков:

загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем Covid-19 - более 65%;

количество тестирований методом ПЦР и экспресс-тестов на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 в течение последних семи дней на 100 тысяч населения - менее 300;

количество госпитализированных пациентов с подтвержденным случаем Covid-19 и подозрением на него в течение последних семи дней на 100 тысяч населения - более 60;

коэффициент выявления случаев инфицирования Covid-19 - более 20%;

уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с Covid-19 в течение последних семи дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом - более 50%.

Напомним, ранее "Страна" публиковала полный список ограничений всех зон "карантина" в Украине.

Также мы писали о том, что означают новые зоны карантина в Украине.