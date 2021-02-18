В Верховной Раде 15 февраля Кабинетом министров был зарегистрирован законопроект №5070, одна из правок которого может создать возможность для увольнения действующего директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

"Страна" опросила нардепов из разных фракций и депутатских групп об их отношении к этому законопроекту.

Ирина Верещук, "Слуга народа":

"Я еще не видела этот законопроект, он только к нам придет. Я готова его рассматривать. Если подтвердится то, что я успела прочесть на странице министра юстиции Малюськи, а логика в этом есть. Он говорит, что, если процедура снятия Сытника запустится, то кто-то должен выполнять обязанности. Мы не можем к одному Сытнику привязать все НАБУ. Он не вечный, разное случается, пусть с Богом живет сколько хочет и будет здоров. Так что нам теперь никогда не приступать к законодательству и не менять его? Нет закаменелого законодательства. Его нужно совершенствовать, тем более, что оно было не до конца проработано, когда голосовали закон о НАБУ. Конституционный суд нам в этом помогает и указывает, где наши ошибки. Их нужно решать. И решение КС есть, его нужно выполнять".

Марьяна Безуглая, "Слуга народа":

"Конечно, если он попадет на рассмотрение в зал, будет поддержка профильного комитета, или комитет примет решение, чтобы зал определился. То есть, есть те или иные процедуры. Это еще и решение фракции, конечно. То есть, весь комплекс, я буду поддерживать. Моя позиция: нужно урегулировать законодательство, потому что у нас юридическая коллизия и ее нужно решить. Поддерживаю ли я отставку Сытника? Я бы поддержала изменение директора НАБУ".

Алексей Кучеренко, "Батькивщина":

"У меня нет сомнения, что принято политическое решение на высшем уровне руководства государства, что Сытника необходимо уволить. Как это сделать юридически грамотно, чтобы не возникало вопросов, что это все-таки не политическая расправа, а юридическая.При всем том, что я абсолютно негативно отношусь к профессиональным способностям Сытника и считаю, что он вообще провалил часть антикоррупционной реформы. Но я бы очень хотел, чтобы это было сделано безупречным юридическим способом".

Алексей Гончаренко, "Европейская солидарность":

"Я еще не определился. У нас на фракции будет обсуждение этого законопроекта, так как он не на повестке дня. Я безусловно поддерживаю отставку Сытника, как человека, которого две инстанции суда признали коррупционном. Это давно нужно делать. Но есть вторая сторона - в этом законе есть нормы, которые позволят Зеленскому в удобный способ назначать следующего директора НАБУ, а это значит, что он возьмет под контроль и этот правоохранительный орган. Который, как раз, должен бороться с коррупцией действующей власти, в первую очередь. Поэтому это очень плохая история".

Виктор Черный, "Оппозиционная платформа - За жизнь":

"Мы монолитная партия и решения принимаются на заседании фракции, поэтому я могу сказать только свою личную позицию. 90%, что мы проголосуем за снятие Сытника, но это только норма в законе, может, в законопроекте есть другие нормы, которые могут оказаться для нас неприемлемыми. Это будет компромисс, который мы рассмотрим на заседании фракции".

Сергей Шахов, "Доверие":

"Я лично буду поддерживать, но за коллег по группе не скажу, так как мы еще не собирались. Я не вижу работы ни одного антикоррупционного органа, как и работы силовых структур".

Антон Поляков, "За будущее":

"Я буду поддерживать. Сытник - это тот человек, который не имеет права занимать эту должность. Как может наркоман бороться с наркоманией, а коррупционер с коррупцией? Может только возглавить. НАБУ превратилось в частное детективное агентство, которым руководит Сытник, используя информацию детективов НАБУ только в личных целях. И опять таки не внесены изменения в Конституцию, поэтому можно будет обжаловать его в КСУ".

Роксолана Пидласа, "Слуга народа":

"Нет, я не буду поддерживать. Я думаю, что это нецивилизованный путь решения вопроса. Я согласна с тем, что Сытника должен назначать Кабмин, это нужно было сделать еще в прошлом созыве. Я также согласна с тем, что нужно изменить состав конкурсной комиссии - это выходит из решения Конституционного суда, что мы убираем членов конкурсной комиссии, которых предлагает президент. Но эта норма о том, что во время конкурса, руководить НАБУ будет первый заместитель - противоречит действующему законодательству и здравому смыслу. Нет такого основания - увольнение с должности директора НАБУ или отстранение его от полномочий из-за проведения конкурса. У нас конкретные вопросы к Сытнику, то давайте вносить основания для увольнения директора НАБУ. Например, вступление в силу судебного решения по коррупционному правонарушению или занесение в реестр коррупционеров".

Тем временем в НАБУ заявили, что законопроект о внесении изменений к закону о Национальном антикоррупционном бюро авторства Кабинета министров открывает возможности для полной перезагрузки институции и лишения ее независимости.

Ранее "Страна" подробно разбиралась в перспективах одобрения законопроекта Радой.