Известный российский актер Алексей Панин, который отличился сексуальными выходками, назвал извращения в сексе номальным способом жизни в Европе и в подробностях рассказал о своих эротических отклонениях.

Интервью с артистом появилось на YouTube-канале Super.

Артист заявил, что они с супругой — свингеры. С новой супругой Евой Панин, по его словам, занимается групповым сексом. И в Европе с этим нет проблем. Например, парочки БДСМ свободно гуляют с женщиной на привязи по улицах и у них это не только в постели. Это их стиль жизни, который нормально воспринимается окружением.

"Во всем мире нет проблем. Мы с моей бывшей девушкой, с которой прожили три года, приехали в Дрезден (город в Германии, - Ред.) и сидели на главной площади. Возле нас шел мужчина и женщина, а у нее был поводок - такой ошейник серебряный. Мы понимаем, что это БДСМ тема - нижний и верхний и они не просто в постели так играют, а по жизни так идут. Это нормально, ни у кого не вызывает вопросов", - подчеркнул актер.

Слова Панина о сексуальных нравах в Европе - с 03:50

БДСМ - психосексуальная субкультура, основанная на эротическом обмене властью и иных формах сексуальных отношений, затрагивающих ролевые игры в господство и подчинение. Атрибутика БДСМ - плети, батоги, специальные распорки на стену, а также крюки в потолке для подвешивания связанного человека.

Раньше "Страна" сообщала, что актер Панин назвал секс вдвоем извращением и рассказал о своих свингерских буднях.

Также напомним, что Панин рассказал, как адвокат Пашаев защищал его по делу о сексе с собакой.