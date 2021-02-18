В ходе заседания в четверг, 18 февраля, Верховная Рада назначила адвоката Виктора Кичуна судьей Конституционного суда Украины. Его кандидатуру выдвинула фракция "Слуга народа".

За назначение Кичуна судьей Конституционного суда по квоте парламента проголосовали 241 нардеп. 205 голосов дали "слуги", 10 - группа "За будущее", 18 - "Доверие", 8 - внефракционные депутаты.

Рада выбирала из четырех кандидатур, предложенных фракциями и одобренных профильным комитетом, это Ольга Боднар-Петровская (кандидатура "Батькивщины"), Виктор Кичун (от "Слуги народа"), Юрий Павленко (от "Оппоплатформы") и Руслан Сидорович (от "Голоса").

В ходе рейтингового голосования Кичуна поддержали 237 нардепов, он набрал больше голосов, чем другие кандидаты. После этого состоялось итоговое голосование.

После назначения Кичуна на должность, в КС вакантными все еще остаются 2 судейские должности (по одной от парламента и съезда судей).

Отметим, что Виктор Кичун является доцентом и завкафедрой в Юридической академии имени Ярослава Мудрого. По совместительству с 1998 года и по настоящее время он занимается адвокатской деятельностью. Кичун считается человеком Федора Вениславского (представителя президента в КСУ).

В его декларации указано, что Кичун является членом Харьковского союза самаритян Украины. Также мы писали о том, что у него нашли проблемы с декларацией.

Также "Страна" писала о том, как президент Владимир Зеленский решил отстранить главу КСУ Тупицкого.