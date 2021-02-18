В полследний рабочий день недели, 19 февраля, на Украину вновь опустятся крепкие морозы. На севере страны и в некоторых западных и центральных регионах ночью ожидаются морозы до 24 градусов. При этом осадки на всей территории страны маловероятны. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Судя по опубликованной карте погоды на 19 февраля, самыми холодными регионами Украины станут Черкасская, Полтавская, Сумская, Черниговская, Ровенская, житомирская области, где ближайшей ночью похолодает до -21-24 градусов. В дневные часы там ожидается ослабление мороза до 6-12 градусов.

Не намного теплее будет в Киевской, Кировоградской, Винницкой, Львовской, Тернопольской, Черновецкой, Хмельницкой областях, где ночью ожидается до -22, а в дневные часы - 6-12 градусов мороза.

На востоке Украины ночью -10-18 градусов, днем от 1 до 8 градусов мороза.

В южных регионах в ночные часы -10-16 градусов, днем -1-4.

Теплее всего будет на Закарпатье, где ночью прогнозируют до -9 градусов, а днем +1-3.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что в Украине допустили закрытие школ из-за грядущих сильных морозов.

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