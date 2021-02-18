Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что США стоит не интересоваться строительством "Северного потока-2", а обеспокоиться проблемами в Техасе, где из-за непогоды миллионы людей остались без света.

Таким образом представитель Кремля высказался в четверг, 18 февраля, передает РИА Новости.

Говоря о "Северном потоке-2" Песков заявил, что это хороший проект, который "абсолютно не касается энергообеспечения Соединенных Штатов Америки", зато имеет отношение к обеспечению энергобезопасности Европы, особенно в условиях изменения климата.

"Наверное, нашим американским партнерам есть смысл в меньшей степени интересоваться "Северным потоком - 2" и в большей степени все-таки интересоваться событиями в Хьюстоне, в Техасе, энергообеспечением, теплообеспечением (этого штата - Ред.). Здесь, конечно, газ бы не помешал", - сказал Песков.

Также пресс-секретарь Путина заявил, что ему неизвестно о переговорах Германии и США по "Северному потоку-2".

"Мы исходим из многочисленных заявлений коллег в ФРГ о необходимости завершения этого проекта, (который) все-таки нужно достроить и запустить", - сказал Песков.

Напомним, недавно более четырех миллионов человек остались без электричества в американском штате Техас из-за рекордно низких температур. С четверга прошлой недели в происшествиях, которые спровоцированы экстремально холодными температурами, погибли по меньшей мере 25 человек. Больше всего смертей было в Техасе. Также в штате беспокоятся, что из-за отключения электричества испортится вакцина от коронавируса в местном департаменте здравоохранения.

Ранее мы писали, что российская компания "Газпром" рассчитывает запустить трубопровод "Северный поток-2" уже в 2021 году. Несмотря на недавно введенные американские санкции, судно-трубоукладчик "Фортуна" приступило к укладке труб газопровода в водах Дании. Это последний недостроенный участок "Северного потока-2", который планируют достроить весной.

США выступает категорически против запуска "Северного потока-2". Несколькими днями ранее представители Соединенных Штатов и Германии провели закрытые переговоры, где обсуждали веденные США санкции против строительства газопровода. В свою очередь Германия намерена убедить США отказаться от соответствующих ограничений.

Тем временем по словам представителя Белого дома, президент США Джо Байден по-прежнему считает "Северный поток-2" плохой сделкой для Европы.