Словакия, которая третьей в Евросоюзе начала массовую вакцинацию от коронавируса, намеренна купить и использовать российскую вакцину "Спутник V". Правительство страны в четверг, 18 февраля, начало обсуждение этого вопроса.

Об этом сообщает сообщает Euractiv.

"Я не вижу причин, по которым мы не можем использовать ее здесь. Если бы у нас был "Спутник", миллионы людей могли бы пройти вакцинацию", - сказал премьер-министр Словакии Игорь Матович.

Идею о закупке российского препарата также поддержал министр здравоохранения Марек Крайчи и некоторые члены созданной правительством антипандемической комиссии.

В настоящее время в стране используют вакцины немецкой-американского производства Pfizer/BioNtech, американской фармацевтической компании Moderna и англо-шведской компании AstraZeneca, которые были одобрены Европейским агентством по лекарственным средствам.

Ссылаясь на заявления некоторых чиновников, по данным издания, Словакия может использовать вакцину до того, как она будет одобрена ЕС.

Напомним, первой в Евросоюзе Венгрия одобрила использование российской вакцины "Спутник V".

Также мы писали, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, Киев не будет закупать российскую вакцину от коронавируса, потому что сначала РФ должна привить свое население, а потом предлагать другим странам.