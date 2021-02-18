Скандальный сайт "Миротворец" внес в свою базу "врагов Украины" члена Европейской комиссии от Венгрии Оливера Вархейю, который ранее выступал за закрытие этого веб-портала.

Однако по состоянию на четверг, 18 февраля, страница с данными еврокомиссара удалена, передает "Европейская правда".

При этом сохраненная копия страницы Вархейи на "Миротворце" осталась в портале Internet Archive. Там указано, что администраторы сайта добавили еврокомиссара в свою базу в связи с "вмешательством в дела суверенного государства Украина", "действия направленные на поддержку сепаратизма на Закарпатье" и "участие в пропагандистских мероприятиях против Украины".

В чем заключается причина удаления страницы члена Еврокомиссии пока неизвестно.

Страница сайта "Миротворец" по состоянию на 16 февраля. Скриншот

Страница сайта по состоянию на 18 февраля. Скриншот

Напомним, в четверг, 11 февраля, Европейский парламент принял резолюцию по Украине. В ней от руководства страны требуется запретить деятельность "Миротворца" в связи с публикацией на нем личных данных.

Во времена президента Петра Порошенко сайт связывали с тогдашней властью и нередко обвиняли в том, что в базу данных попадают люди, которые придерживаются оппозиционных взглядов. Туда внесли, например, Юлию Тимошенко и Михаила Саакашвили.

В 2016 году сайт опубликовал личные данные украинских и зарубежных журналистов, которые имели аккредитацию в так называемых "ДНР/ЛНР". После этого европейские структуры требовали закрыть сайт, но он продолжил свою работу.

Напомним, также в принятом ЕП документе говорится об обеспокоенности Евросоюза неудачными попытками борьбы с коррупцией в Украине.