Администраторы сайта внесли еврокомиссара в свою базу из-за "поддержки сепаратизма на Закарпатье". Фото: ЕК

Скандальный сайт "Миротворец" внес в свою базу "врагов Украины" члена Европейской комиссии от Венгрии Оливера Вархейю, который ранее выступал за закрытие этого веб-портала.

Однако по состоянию на четверг, 18 февраля, страница с данными еврокомиссара удалена, передает "Европейская правда".

При этом сохраненная копия страницы Вархейи на "Миротворце" осталась в портале Internet Archive. Там указано, что администраторы сайта добавили еврокомиссара в свою базу в связи с "вмешательством в дела суверенного государства Украина", "действия направленные на поддержку сепаратизма на Закарпатье" и "участие в пропагандистских мероприятиях против Украины".

В чем заключается причина удаления страницы члена Еврокомиссии пока неизвестно.

Страница сайта "Миротворец" по состоянию на 16 февраля. Скриншот

Страница сайта "Миротворец" по состоянию на 16 февраля. Скриншот

Страница сайта по состоянию на 18 февраля. Скриншот

Страница сайта по состоянию на 18 февраля. Скриншот

Напомним, в четверг, 11 февраля, Европейский парламент принял резолюцию по Украине. В ней от руководства страны требуется запретить деятельность "Миротворца" в связи с публикацией на нем личных данных.

Во времена президента Петра Порошенко сайт связывали с тогдашней властью и нередко обвиняли в том, что в базу данных попадают люди, которые придерживаются оппозиционных взглядов. Туда внесли, например, Юлию Тимошенко и Михаила Саакашвили.

В 2016 году сайт опубликовал личные данные украинских и зарубежных журналистов, которые имели аккредитацию в так называемых "ДНР/ЛНР". После этого европейские структуры требовали закрыть сайт, но он продолжил свою работу.

Напомним, также в принятом ЕП документе говорится об обеспокоенности Евросоюза неудачными попытками борьбы с коррупцией в Украине.

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