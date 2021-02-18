На Кипре, который решил возобновить международный туризм с 1 марта, приезжающих туристов будут делить по цветам, в зависимости от страны, из которой они прибыли, и эпидемической обстановки в ней. В зависимости от цвета, к туристам будут предъявляться и разные требования.

Об этом пишет In-Cyprus в четверг, 18 февраля.

Так, приехавшие в течение из "зеленых" стран должны будут пройти бесплатный ПЦР-тест на коронавирус, но это требование будет отменено в 1 апреля. Туристы из "оранжевых" государств должны будут иметь при себе результат ПЦР-теста, который сделан за 72 часа до поездки. Приехавшие же из "красной" страны должны будут сделать оба теста, и перед поездкой, и по прибытии. При этом цветовая категория стран будет пересматриваться каждую неделю.

Кроме того, до 31 марта продлили требование семидневного карантина в учреждения, которые находятся под надзором органов здравоохранения, для приехавших из Великобритании. Туристы других стран проходить карантин не должны.

Напомним, согласно классификации стран в конце прошлого года Украина попала в "красный" список Кипра, вместе с с Белоруссией, Израилем, Россией и другими.

Также сообщалось, что с весны Кипр открывает границы для граждан 56 стран, среди которых страны Евросоюза, Украина, Россия, Великобритания и некоторые другие.