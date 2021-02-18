В Боярке после отравления семиклассниц таблетками, которое для одной из них стало смертельным, отстранили от должности директора академического лицея "Гармония", где произошло это ЧП.

Об этом в соцсети сообщил мэр Боярки Александр Зарубин и опубликовал Распоряжение Боярского горсовета.

В документе говорится, что по решению Боярского городского совета относительно директора образовательного учреждения Светланы Сушко будет начато расследование на предмет возможного ненадлежащего исполнения служебных обязанностей.

С 18 февраля, с началом этого расследования, директор лицея будет отстранен от должности без сохранения зарплаты.

Кроме того, по распоряжению горсовета Боярки в городе создадут комиссию "по обеспечению устойчивой воспитательной работы в учебных заведениях".

Напомним, что 16 февраля две школьницы академического лицея "Гармония", который находится в Боярке, Киевской области, приняли большое количество медпрепарата "Дротаверин", в результате одна из них скончалась, а вторая попала в больницу с отравлением.

Также "Страна" сообщала, что школьницы из Боярки нашли рецепт самоубийства в сети TikTok. В Офисе генпрокурора считают, что девушки не были склонны к самоубийству.

К тому же подобный случай произошел в Умани. Там восьмиклассницы отравились теми же таблетками, что и школьницы в Боярке.