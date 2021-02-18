В понедельник, 22 февраля, в России состоится встреча президентов РФ Владимира Путина и Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова сообщает ТАСС.

"Встреча будет на следующей неделе, она будет 22 февраля. Два президента встретятся, можно ожидать весьма продолжительные переговоры", - сказал Песков.

По словам пресс-секретаря Путина, стороны обсудят двусторонние отношения и обменяются мнениями по международной проблематике.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что кроме президента России Владимира Путина у него нет друзей.

Также мы писали о том, что Лукашенко сравнил протесты в России и Беларуси и назвал Навального "немецким протестуном".