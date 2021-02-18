Скандальный российский актер Алексей Панин, известный сексуальными выходками, назвал секс вдвоем извращением и в подробностях рассказал о своих эротических похождениях.

Интервью с артистом появилось на YouTube-канале Super.

"Я, извините, тр@хаюсь, я извращенец, я хороший папа. И одно другому не мешает. Я просто живу", - подчеркнул актер.

Артист заявил, что уже давно, еще будучи женатым на Людмиле Григорьевой, с которой развелся в 2014-м, объявлял, что они с супругой — свингеры. С новой супругой Евой Панин, по его словам, занимается групповым сексом.

"Вчера у нас были замечательные мальчик и девочка", - признался он.

Слова Панина о секс-похождениях - с 02:50

Журналистка отметила, что на недавней опубликованной в соцсетях сторис Панин предстал обнаженным с двумя девушками, а мужчин в кадре не было.

"Извини, ты хочешь, чтобы я выложил в Instagram фотографию с членом во рту?" - ответил Панин вопросом на вопрос ведущей о "мальчике".

Также Панин назвал Россию "обреченной" из-за нравоучений, которые навязывало общество.

"В России нам вбивали в голову, что секс — это постыдно. Да нет! Мы извращенцы, нам это нравится. В чем проблема? Ты не дрочишь?" - обратился Панин к ведущей в ответ на критику того, что артист делает свою интимную жизнь публичной.

Раньше "Страна" сообщала, что скандальный актер Алексей Панин женился во второй раз и до сих пор молчит.

Также напомним, что Панин рассказал, как адвокат Пашаев защищал его по делу о сексе с собакой. Скандал разразился в 2016 году, когда бывшая гражданская жена Панина фотомодель и актриса Юлия Юдинцева попыталась судиться с ним за право растить и воспитывать общую дочь.